連日公布「郭璽錄音檔」的國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯，6日晚間再度公布新的錄音檔，更嘲諷郭璽「說要告我，還說要禮拜三、禮拜四才告，比我聽你的錄音檔速度還慢，真是笑死人。」徐巧芯說，拜託要告快告，到時候才可以傳黃曙光來說明，否則他老大哥已經躲一個禮拜了，「現在最希望郭璽閉嘴的，大概就是黃曙光了。」

徐巧芯說，郭璽說之後不「隨我起舞」了，說她擠牙膏、蹭聲量。「欸抱歉啊餃子大王，我拿到檔案要怎麼運用是我家的事，再加上我聲量一直都比你高，蹭你要幹嘛啦？」徐巧芯直言，明明就是沒辦法回答、不敢回答、怕了、認慫了，還在那邊裝記不得，錄音檔不就是來強迫你想起的嗎？

徐巧芯說，今天公布的是郭璽錄音檔EP6，給大家講解講解到底什麼是「陰陽合約」。簡單來說，就是因為國艦國造的合約都是機密，所以郭璽叫韓國人去騙他們的國家，說自己是來接一般船的案子，但簽約的時候是簽潛艦。而且郭璽覺得反正沒人能夠拿到合約跟相關文件，所以不管他怎麼幹，都不會被告，不會被發現。

徐巧芯強調，透過郭璽的說法也可以知道韓國人早就在錄音檔出現之前，就在調查韓國SI公司，而且他一直都知情。並不是如他現在說的，是錄音檔出現以後韓國才發現問題開始調查。「郭璽一直說他想吃餃子，坐牢以後應該可以吃到不少，預祝刑安。」