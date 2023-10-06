中國一對相差16歲的姊弟戀婚禮，最近掀起大陸網友熱議，網友們好奇顏質還不錯的22歲新郎，為何堅持娶已經38歲的大媽，更有人酸「他走了捷徑，不想奮鬥了」。對此，新郎也公開求婚真相。

據《辣媒專欄紀錄》報導，該名高中畢業、在外地酒吧當服務生的新郎，曾因為「不想被父母催婚」長達1年沒回家，未料他隔年不只改變主意，還主動帶了對象回老家，但他的結婚對象，卻完全超乎父母預料。

小鮮肉娶大16歲新娘回家。（圖／翻攝自微博）

新郎父母見媳婦出現時，還以為是「親家母來了」，怎知對方竟是未來媳婦，氣得當場反對婚事，不過，兩人最後還是向「非她不娶」的兒子妥協。但這對年齡相差16歲的「大媽嫩弟」婚禮畫面一曝光，還是引來不少酸民嘲諷。

新郎站出來表示，妻子雖然是老闆，但兩人完全是因為愛情結婚，能找到懂得呵護自己、像媽媽一樣照顧自己的人，是件很幸福的事，「我們之間的結合是緣分注定的，沒有大家說的那樣庸俗」。

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