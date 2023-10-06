潛艦國造案風波愈演愈烈，前海軍顧問郭璽下週將提告。台北市議員徐巧芯6日公布郭璽錄音檔EP6，並質疑，郭璽指導韓國人去騙他們的國家，簽定「陰陽合約」。

徐巧芯6日在臉書粉專貼文表示，郭璽說要告她，拜託要告快告，到時她才可以傳總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光來說明，否則他已經躲一個禮拜了。現在最希望郭璽閉嘴的，大概就是潛艦國造專案召集人黃曙光了。

徐巧芯接著指出，郭璽已經承認那是自己被錄音。今天公布的是錄音檔EP6，就是「陰陽合約」。因為國艦國造合約都是機密，所以郭璽叫韓國人去騙他們的國家，說自己是來接一般船的案子，但簽約的時候是簽潛艦合約。

徐巧芯更點出，透過郭璽的說法，也可以知道韓國人早就在錄音檔出現之前，就在調查韓國SI公司，而且他一直都知情。並不是錄音檔出現以後，韓國才發現問題開始調查。

附錄音檔：

【重點整理如下】2021.07.06

0010郭璽：公司已經申請下來了，你先掛負責人然後掛執行長。

0204翻譯小強：就是他有去問過律師，韓國很有名的律師，如果遲顧問還在SI的話 他有參加IDS 他帶新的團隊過來，因為有競業條款的關係，沒辦法參加，SI會有很大的阻力會告他。

0229 郭璽：他可以不必掛在這裡，你韓國怎麼可能來台船搜索，不可能嘛!沒關係啊 新的團隊我就讓他跟ＣＳＢＣ簽，那個甚麼，水面艦的名義就好了，就避開來啦，我要避開太容易啦！ 我只要避開ids就行啦，那我們就是名目上是水面艦 ，實際上是潛艦。

0625 翻譯小強：就是他說就算TA解約，新的團隊過來也是，只要是這兩個人這兩個團隊在台灣的話都會知道裡面是有誰。

0636 郭璽：有誰有甚麼關係，我弄一個專案辦公室，說水面艦艇的專案辦公室就好啦！你只要掛這個其實你做什麼事情不關他的事，你簽的就是水面艦阿 。

0756 翻譯小強：可以變成台船的子公司，協力公司協力商。

0757郭璽：那跟他被告有什麼不一樣？

0800翻譯小強：就是協力商的話這個名目上是完全可以。

0808 郭璽：不是不是你做的還是IDS阿，你等於直接受雇於台船阿，一樣被告阿，更明顯阿。

1238 郭璽：就是一個很簡單 就是一個我們用水面艦的名義來做，但是內容因為是保密條款所以不會外洩，他不必一天到晚擔心這個擔心那個，如果要擔心這個擔心那個那就不用做。SI不可能拿到任何文件啦。

1408 郭璽：你的人來 這些人都在 park也在 都看到啦 你還能迴避什麼 只有一個，所有書面文書 你奈我不了和懂不懂， 你能拿到的所有文書你不能證明我是做ids就行。

1429郭璽：就算他帶來的團隊大家都知道，這個是來做潛艦不是水面艦也是沒關係啊。就算你帶過來的人大家都知道又怎麼樣呢？你拿不到文書阿 ，你告我要有證據。

1526 郭璽：我跟你講，他不要傻了，park絕對不敢去告為什麼? park去告他的時候，就同時承認park帶著這些人來做ids，他就違反國家法律 ，你說現在的SI，對阿，他一直講說他不是來做ids的，因為韓國政府，現在不是國情院一直在調查他嗎 ？就是你們是不是找了這些人來做IDS，他說不是阿，他們也是做水面艦的。