在5日的「海峽大戰」中勝出，中華隊以提前鎖定杭州亞運棒球項目金牌戰門票，今天與日本隊之戰結果無關晉級，最後比賽因雨裁定，中華隊以0比2吞敗，而金牌戰先發投手為何？中華隊總教練吳思賢說：「應該是左手先吧。」

韓國隊在預賽以0比4輸給中華隊後，在複賽先後擊敗日本、大陸隊，搶下另一張金牌戰門票，賽後總教練柳仲逸認為，中華隊金牌戰的先發投手以林昱珉可能性最大。

賽後被問到明天先發投手，吳思賢說：「明天應該是左手先吧。會不會變不知道，但他沒有投過中（繼）的，除非他手有不舒服，要不然應該就是他了。」

不過今天面對以社會人為主體的日本隊，中華隊打線持續低迷，裁定前的6局比賽中只敲出3支安打，成為教練最擔憂的一環，吳思賢也坦承這確實是比較擔憂的地方，「但今天有幾位主力休息，讓他們調整一下。」

此外，吳總也提到紹興棒球場燈光上的問題，內、外野高飛球容易被燈光吃掉，明天也要特別注意這個問題，避免守備失誤出現而導致失分。

今天紹興從開賽就有零星雨勢，到比賽中段逐漸加大，最後大會等待近1小時後決定裁定，而根據氣象預報明天降雨機率同樣很高，吳思賢打趣說等一下可能要拿香拜一下，「現在大會都還在討論，目前還不知道會如何決定。」

中華成棒隊6日因雨裁定6局結束，以0比2不敵日本隊，吞下杭州亞運首敗。（鄭任南攝）