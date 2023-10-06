美中科技競爭又有新動向。美國政府正面臨國會壓力，要求限制美國企業投入RISC-V的開源晶片技術發展，目前RISC-V的開源性使得這項技術在中國大陸獲得廣泛的應用以及發展，但如果禁止的話，可能對全球科技業的跨國合作造成衝擊。

US-China tech war: RISC-V chip technology emerges as new battleground https://t.co/jBsgRpP3Po pic.twitter.com/npecfKRUTA — Reuters (@Reuters) October 6, 2023

據《路透社》6日報導， 這一次的爭議焦點主要集中在RISC-V上，這是一種開放原始碼架構，與英國的安謀國際科技公司（Arm Holdings）的競爭激烈。RISC-V可應用於智慧手機晶片到先進人工智慧處理器等各種產品。

一些國會議員以國家安全為由，敦促拜登政府針對RISC-V問題採取行動，包括聯邦眾議院2名共和黨委員會主席、共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）以及民主黨聯邦參議員華納（Mark Warner）。

他們擔心北京政府利用美國企業之間的開放合作文化，推動其半導體產業，可能削弱美國在晶片領域的領先地位，同時有助於中國大陸軍事現代化。

聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，商務部應規定在與中國大陸就RISC-V技術進行接觸之前，任何美國人或企業必須獲得出口許可證。

這項RISC-V規範要求是美中晶片技術競爭的最新發展。去年，拜登政府實施了全面出口管制措施，並預告將更新有關人工智慧晶片和晶片製造工具的相關規定。

眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）說：「中國共產黨正在濫用RISC-V，以繞過美國在晶片設計智慧財產權方面的主導地位。美國不應支持中國的技術轉移策略，因為這可能削弱美國的出口管制法。如果商務部工業暨安全局不採取行動，我們將尋求相應立法。”

RISC-V最初由加州大學柏克萊分校實驗室開發，後來得到國防先進研究計畫局（DARPA）的資金支持。與其他技術如乙太網路、USB等相比，RISC-V也可免費取得並通過全球貢獻實現更快速且更經濟的創新。

華為技術有限公司高層將RISC-V視為中國大陸自家晶片發展的支持。然而，美國及其盟友也已加入競爭，例如高通公司與歐洲1家汽車公司投入RISC-V晶片，而Alphabet旗下的Google公司也宣布Android將支持RISC-V架構。