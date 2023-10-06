國民黨總統參選人侯友宜（前中）和台北市長蔣萬安（後中）6日一同出席台北市信義區西村里舉辦的112年國慶重陽晚會，受到支持民眾熱烈歡迎。（趙雙傑攝）

國民黨總統參選人侯友宜今晚參加台北市信義區西村里國慶晚會，並與台北市長蔣萬安、台北市議長戴錫欽、台北市議員徐巧芯、市議員秦慧珠以及國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、西村里里長馬念慈等人齊唱中華民國頌，現場民眾興奮揮舞著國旗，並高喊中華民國萬歲。侯友宜表示，自己一生只有一個信念，就是愛中華民國、愛這塊土地的所有人民，這次他為中華民國而來，一定捍衛守護中華民國。

「國旗連起來了！」侯友宜說，過去從新北市到台北市，每次過橋時，只有半座橋飄搖著國旗，恭喜蔣萬安市長，上任後讓雙北國旗可以連接在一起，讓兩個城市充滿國旗，愛國家、愛國旗，這是一種生活的日常，更要把國家放在心裡。

侯友宜表示，他與蔣萬安市長、戴錫欽議長胸前都別上國旗徽章，徐巧芯也送出10萬面國旗，這令他非常感動。他也提醒在場所有人，10月10日國慶日一定要升旗，不論到台北市政府或是新北市政府，都要拿著國旗。

蔣萬安表示，新北在侯友宜主政之下，讓中華民國國旗飄揚在每個角落。侯友宜基層出身，最了解民眾想法，去年他曾去新北參觀塭仔圳的開發，這是非常艱鉅的任務，最後靠著侯友宜堅持、毅力、魄力完成；他也看到侯友宜出訪美國，拜會美國重要智庫、僑界領袖、行政部門官員，展現侯友宜處理國際與兩岸問題的能力。

蔣萬安指出，他也看到侯友宜在美國，與26年前被侯救出，南非武官的小男嬰面見，如今那名小男嬰已經長的比侯友宜還高，這是感動的一幕，也是多年來不變的侯友宜。他相信具有正義、魄力、遠見、務實的侯友宜，絕對有能力來推動許多國政重要的政策。