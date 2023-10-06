「Lin bay好油」粉專版主林裕紘日前聲稱遭受恐嚇，指控進口雞蛋品質有問題，緊急尋求警方幫助。然而，令人震驚的是，經過刑事警察局、桃園市以及新北市刑大三組科技偵查隊聯合調查，案情竟然出現了驚人的大逆轉，證據指向林裕紘「自導自演」的一場騙局。林裕紘在中秋連假期間已經悄悄離境，前往奧地利度假，據傳，他預計在明日清晨5點左右返回桃園機場。檢警將從機場直接帶到桃園地檢署。

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘日前自爆遭恐嚇，但檢警追查後發現疑似自導自演，據了解，林裕紘7日凌晨5時從維也納抵達桃園機場，檢警將從機場直接帶到桃園地檢署。

據了解，林裕紘將在7日凌晨5時抵達桃園機場，桃園市刑大刑警將直接把林裕紘從桃園機場帶到桃園地檢署。目前專案小組懷疑他涉自導自演案，且須釐清是否有其他勢力介入。且檢方不希望多個單位訊問，讓案情更為複雜，林裕紘將直接到地檢署說明。