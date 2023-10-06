韓國九頭身女神宋主喜曾是女團Hello Venus隊長兼門面擔當，當時以藝名Alice廣為人知，2020年團隊解散後便以本名投入戲劇領域，出演多部人氣作品。33歲的宋主喜今（6日）在社群曬出婚紗照，宣布與圈外男友結婚，更甜蜜告白他是一位細膩又溫暖的人。

宋主喜今日在Instagram更新近況，曬出多張婚紗照，其中還有與圈外男友的合照，正式宣布即將結婚的喜訊，也升格團體中第3位人妻，透露決定嫁給男友的原因是，對方不僅給她滿滿的安全感，在自己需要陪伴度過某些時刻也是他在身邊，「於是我就決定嫁給他了」，最後希望粉絲繼續給她支持，也感謝大家的祝福。

而一系列婚紗照中，宋主喜輕鬆駕馭各種款式，其中開高衩黑色婚紗露出美腿，將她九頭身曼妙身材完美呈現，美暈大票網友；其中還有宋主喜與圈外男友合照，她很保護男方所以只有背面，但身高比宋主喜高半個頭，足見是個英俊挺拔的另一半。

女團Hello Venus在2012年出道，就以團員個個是長腿美女，又有唱跳實力，有許多膾炙人口的音樂作品；無奈團體在2019年合約到期後解散，成員們改以個人身分在演藝圈繼續活動，宋主喜就是從偶像轉型演員。