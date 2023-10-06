2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而民眾黨總統參選人柯文哲6日拋出具體方案，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。國民黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜也給出回應。前立委郭正亮指出，國民黨回應的意思是「不是民調決定」，甚至更直言「這種說法在政治上，坦白說就是認為時間對自己有利，等我民調比較明顯領先的時候，我再來勸柯文哲，他認為他會比較好說」，引發討論。

郭正亮6日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這種說法在政治上，坦白說就是認為時間對自己有利，等我民調比較明顯領先的時候，我再來勸柯文哲，他認為他會比較好說」，不過郭正亮也提到，「但形勢不一定如你所想的這樣發展，因為民眾黨一定會到處講說他們不提方案，然後用藍白拖讓選民、媒體一天到晚在問你，現在不就是這樣嗎？到底要用什麼當做依據？」

而至於藍白合最後會不會談崩了？郭正亮最後也坦言，「我不知道，因為距離11月20日現在只剩下40幾天，你可以去想像那個氛圍，一定會有一些民眾黨的人被激起一些情緒，就是說你都不回答，這種聲音一定會出來的，這個質疑是合理的，不然你告訴我方案，就是這句話」。