桃園市政府衛生局與食品藥物管理署查獲其轄內業者新興冷凍食品有限公司（下稱新興冷凍）與瑞騰國際股份有限公司（下稱瑞騰國際）進口美國豬肉擅自變更外包裝標示原產地為「加拿大」、「英國」，4日竹縣衛生局已稽查新興公司下游7家餐飲，均無涉案產品，6日再接獲新北市衛生局查核瑞騰公司提供之下游9家業者名單，立即分3組人員稽查，確認現場已無涉案產品。

竹縣衛生局接獲新北市衛生局查核瑞騰國際公司提供竹縣9家下游業者名單，經新北市衛生局初步確認，已無違規產品，竹縣衛生局基於捍衛食品安全與守護民眾健康，仍立即分3組稽查人員實地查核，確認業者現場均無案內涉案產品。

有關近期進口雞蛋涉過期疑慮事件，竹縣衛生局持續針對市售通路包括縣內大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、傳統市場、早餐店、烘焙業、餐飲業等處加強查核。查核重點項目加強查核蛋源原產地，亦包含是否正確標示品名、原產地（國）、有效日期、負責廠商等，並針對蛋品抽驗動物用藥事宜。並將上述查核結果將定期更新於衛生局網站供民眾參考。

竹縣衛生局強調捍衛食品安全與守護民眾健康的決心，強調會定期與不定期執行稽查，請業者切勿心存僥倖、從事不法行為，倘查獲違規情事，將依法處辦。