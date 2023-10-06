對於日前中山大學女學生質疑民進黨總統參選人賴清德「對於民進黨諸多貪污弊案事件，有何解決之道？」卻被賴清德反問「那一個具體事件？」對此，「館長」陳之漢表示，感謝所有學生，「你們好棒！」也呼籲大家不要相信網路上的網軍說年輕人支持民進黨，「我呸！噁心！年輕人支持民進黨？」

民進黨總統參選人賴清德3日晚間受邀參加國立中山大學青年講座，「絕對的權力造成絕對的腐敗！」一名外文系女學生犀利質疑賴清德「對於民進黨諸多貪污弊案事件，有何解決之道？」現場學生立刻群起歡呼鼓掌。

賴清德反問女學生「那一個具體事件？」女學生支吾回應「民進黨上任以來有很多貪污案例」，賴清德繼續追問「印象最深的是哪一案？」女學生答不出來，現場學生立刻群起鼓譟、喊出「疫苗採購、台南光電、西瓜市長、雞蛋」。

「館長」陳之漢。（資料照片）

對此，「館長」陳之漢6日晚間在直播時表示，感謝所有學生，「你們好棒！我相信現在所有年輕人都是這樣」，他強調，大家不要相信網路上的網軍說年輕人支持民進黨，「我呸！噁心！年輕人支持民進黨？」