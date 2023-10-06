前總統馬英九因不滿國慶英文名稱為「Taiwan National Day」，拒絕出席今年的國慶大會。民進黨總統參選人賴清德表示，從馬英九執政時期，國慶的英語便已使用「Taiwan」，呼籲馬英九展現團結，不要缺席今年的大會。針對藍營是否要跟進馬英九不去國慶大會？前立委沈富雄認為，不要勉強，藍營若有人決定要去國慶大會，可以在現場喊出「我們一起努力，明年在這個地方作東」。

沈富雄6日在政論節目《少康戰情室》中表示，他覺得國民黨全部不去國慶大會是不好的，因為現在是選舉年，大家會在意的，如果就選舉論選舉，可去做一個民調，看看中間選民對這件事情的態度如何。所以他贊成不要勉強，可以去，然後可以說，本來就决定要來了，馬英九是馬英九，但是我們一起努力，明年在這個地方作東。

媒體人尹乃菁則表示，事實上，就是因為選舉年，在這樣的一個時機點，如果國民黨候選人的聲勢強大、勝券在握，當然可以大方一點、大度一點，但是國民黨的選情卻是如此。

主持人趙少康指出，民進黨質疑，3年前他們就是這樣，又不是今年第1年才這樣，為什麼現在發作呢？趙少康直言，因為是總統蔡英文最後一次舉行國慶典禮，再不發作就過去了。