前總統馬英九率馬英九基金會「大九學堂」30名學員訪問新加坡，據了解，馬英九基金會持續規畫馬英九帶著「大九學堂」出訪，目前進行規劃的包括10月中下旬訪問美國，期能讓學子更了解正確的美中台關係，以及台灣在當前世界局勢的真實處境。

今年為新加坡建國總理李光耀百歲冥誕，馬英九受新加坡聯合早報集團邀請，出席亞洲前瞻峰會（Asia Future Summit）並擔任與談人，與新加坡副總理王瑞杰、澳洲前總理霍華德對談，並緬懷李光耀對促成兩岸和平的重大貢獻。

馬辦表示，馬英九卸任總統後，最重要的使命與任務是培育台灣年輕人，認識台灣歷史，認同中華民國，同時也能接軌世界，除今年已率「大九學堂」學員訪問中國、英國、愛爾蘭，未來也將持續推動類似活動，帶著學子走訪世界各地，讓世界聽到台灣年輕人真實的聲音。

據了解，馬英九基金會持續規畫馬英九帶著「大九學堂」出訪，目前進行規劃的包括10月中下旬訪問美國，期能讓學子更了解正確的美中台關係，以及台灣在當前世界局勢的真實處境。