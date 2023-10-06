投資人憂心降價衝擊利潤，6日早盤特斯拉股價下跌3％，報252.24美元。今年來股價累計狂飆103％。

根據特斯拉官網顯示，Model 3標準版價格由40,240美元降至38,990美元，長程版由47,240美元降至45,990美元，性能版由53,240美元降至50,990美元。

Model Y休旅車長程版由50,490美元降至48,490美元，性能版由54,490美元降至52,490美元。特斯拉日前重新推出的Model Y標準版售價不變，保持在43,990美元。至於高階的Model S和X價格亦維持不變。

特斯拉自去年末開始在全球大砍售價，擬在消費者支出減弱時拉抬需求，特別是美國和大陸等大型市場。今年特斯拉多次調降美國電動車價格，標準版Model 3售價較年初下降17％，Model Y長程版降價幅度超過26％。

特斯拉藉由降價吸引消費者，但也引發投資人憂慮。數據公司Visible Alpha預測，特斯拉第三季汽車毛利率為19.1％。該公司預計10月18日公布業績。特斯拉的毛利率在去年第一季創下32.9％的新高紀錄，但自此之後逐步下降。

特斯拉日前公布，第三季交車量為435,059輛，較第二季減少近7％，遜於分析師預期，此為一年多來首見衰退。特斯拉將交車量失色歸咎於工廠升級造成的停工。

特斯拉執行長馬斯克從不諱言提高銷量勝過追求利潤。特斯拉維持今年交車量180萬輛的目標不變。

另一方面，現代汽車和起亞5日宣布加入特斯拉的充電陣營，明年第四季起將在美國採用特斯拉的充電系統。明年起打造的新車款將會配備特斯拉的「北美充電標準」（NACS），以便讓車主使用特斯拉在美國、加拿大和墨西哥的逾1.2萬座充電站。