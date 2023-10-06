方珉妸在片中詮釋詐騙界的幼苗。（采昌提供）

韓國犯罪喜劇片《詐騙女王》，是嚴正化繼《特務搞飛機》後，暌違3年回歸大銀幕之作，故事描述以華麗變裝技術為主要特長的騙徒「智慧」，決定在金盆洗手之前，執行一場600億韓圜的大型詐騙計畫。昨日在首爾舉辦媒體試映記者會，嚴正化一開始就表示：「經歷疫情之後，電影拍攝機會少了很多，在這種情況下收到劇本，讓我覺得更是一部別具意義的作品。因為想要愉快地享受，所以拍攝期間一直和演員們幸福地進行拍攝。」她接著說：「能夠上映，我非常高興，一想到好久沒和觀眾見面，內心就非常激動。」表達出回歸的緊張感。

嚴正化也對在片中飾演她「騙徒界幼苗」的「女兒」方珉妸讚譽有佳：「見到珉妸後，自己變成了媽媽，剛開始有些不自在，但在拍攝和練習過程中配合默契，感覺自己真的就變成了媽媽，實在很有意思。」對此，方珉妸也說：「嚴正化演員看起來不像媽媽，就像姐姐一樣，所以讓我有點難為情。即使降低我的年齡，我也想和姐姐在一起，雖然剛開始集中注意力需要時間，但她在現場如媽媽一般引導我、照顧我，拍攝過程一直很幸福。」方珉妸在片中的角色頗有攀岩天份，她事前花費1個月進行攀岩訓練，「作為興趣似乎並不容易，尤其想起攀巖選手們要練習多久才能到達那個目標，就覺得很佩服。」

不僅如此，導演跟演員群也賣力為本片催票，嚴正化表示：「這真的是可以舒服地邊吃爆米花邊看的電影！」方珉妸則說：「這是適合跟同齡朋友與媽媽一起觀賞的電影。」宋詩曦也感嘆：「這是一部在艱難時期當中的喜劇電影，希望大家能多笑一笑。」昨天舉辦的VIP試映會，也看到華莎、泫雅，以及韓多感、朴宣暎、韓成敏、蘇雅琳等人相繼出席觀賞。《詐騙女王》將於10月20日在台上映。