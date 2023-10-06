中國江西一女子與丈夫結婚8年，發現每次丈夫發薪水，都要將大半的錢拿去還債，生性節儉的公婆也負債累累，家裡經濟狀況很差。她追問原因，不料3人都不願提起，後來才知道是當初結婚的時候，自己父母要求男方給人民幣68萬的聘金，但數額太高根本還不起，公婆與丈夫只好分期付款，得知真相讓她相當難過。

這名女子與丈夫結婚8年，發現丈夫、公婆習慣節儉，卻在外欠了債，原因還不願告訴她，最終在她的逼問下，丈夫終於坦承這筆錢是當初娶她時的聘金，金額高達人民幣68萬（約台幣304萬元），女子當下愣住，沒有想到原因竟是如此。

江西是中國聘金數額最高的地方，因男女比例失衡，現今有些家庭開出的聘金數字比該地原先習俗還要高上許多，事件中女子父母當初以習俗規定的30萬聘金聽起來不吉利為由，向男方索要68萬，認為數字聽起來更吉祥，而公婆那時看2人真心相愛不忍拆散，就向親戚朋友借錢來付這筆聘金。女子當時得知後以為父母會給婆家嫁妝，沒有太在意，沒想到真相卻是一毛錢也沒有給，讓她相當崩潰，表示後悔收下這一筆錢。

女子婚後一直與丈夫四處打工還錢，生活品質不算太好，就是為了還清債務。她難過表示，父母若願意給她一半當作嫁妝，丈夫也不用這麼辛苦，她無法理解父母決定，認為根本是「賣女兒」，她也在猶豫到底該不該回家質問父母，怕雙方矛盾，但她若不問出結果，就無法去面對家人。

該事件在社群掀起一波熱度，不少網友告訴她要好好對待婆家「68萬元不是小數目，他們卻無條件同意，然後偷偷地借了貸款」，也有不少網友狠批陋習，認為女子父母行為相當過分。「這就是賣女兒」、「苛扣女兒嫁妝的父母真的不配做父母」。

更多 CTWANT 報導