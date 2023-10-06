野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻指出，檢視全球主要債券資產，Fallen Angel非投資級等級債券表現領先其他主要債種。在違約率方面，截至今年6月，違約率溫和上升至1.6％，企業財務體質仍相對堅挺。企業良好的財務與債務狀況也有望讓今年全年違約率不會大幅攀升；此外，非投資級債中品質較佳的BB級債，在過去三年接近零違約，是經濟下行環境中更佳的選擇，因此入手Fallen Angel非投資級等級債，除了具有收益力，更有抵抗景氣下行的防禦力。

郭臻臻表示，看好升息尾聲、明年有可能降息的態勢，現階段殖利率更具中長線投資吸引力，在低檔提早布局Fallen Angel非投資等級債券，既能收取配息、又能享受甜蜜超額報酬。從過去十年經驗來看，當殖利率高於7％都是相當好的進場時點，等於掌握鎖住近年罕見的高利機會。