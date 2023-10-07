擁有台灣、美國雙國籍的男星艾力克斯，流利談吐加上爽朗性格，不只經常受邀綜藝節目分享家庭趣事和親子互動，也是各大活動上常見的主持人之一，獲得不少人喜愛。艾力克斯平日樂於透過社群分享生活，最近他在台北把車停路邊忘記關門，90分鐘後再回來竟沒有東西不見，引起全網熱議。

艾力克斯昨（6）日在臉書和Instagram發文，透露自己到台北市的美式大賣場買完東西，因為要處理事情把車子停在路邊，沒想到忘了關上車門；他離開現場約90分鐘，回來後車內物品和買的東西都還在，沒有少東西，讓他慶幸自己在台北，並好奇問在其他城市「如果發生這種事會發生什麼事？」。

艾力克斯分享自己把車停路邊忘記關門，隔90分鐘回來東西竟然都還在，大讚生活在台北真的很棒。（圖／摘自艾力克斯）

許多網友紛紛留言表示，「在南加…原地全部消失」、「這個在歐洲應該秒不見」、「在上海可能會被開去派出所，要拿車要做一堆筆錄」、「在NY的話連車子屍體都不會有」、「在舊金山會有homelrss住進去」；在台灣生活的男星吳大維也大讚，「真的！！我們住在好地方！！」。

不過，也是有部分網友打破大家以為的美好，「在臺灣應該很多人比較不敢也不想靠近，怕會惹事」、「我掛在機車前面的便當被拿走過」、「你下次車上放安全帽跟抹布看看」、「我媽放在機車置物籃的半盒麻糬被偷」。