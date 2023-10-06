西島秀俊（左）和内野聖陽在《昨日的美食2》中將邁入人生的新階段。（Hami Video提供）

日本美食療癒劇《昨日的美食》首季以深夜劇之姿創下推特世界趨勢排名第一、日劇學院賞的最佳作品賞等非凡紀錄，劇中的餐點近來甚至被「實體化」販賣，主演在日常之間透過簡單食物傳達對彼此的心意，從原本的同居關係開始產生「家人」牽絆，近日推出第2季，除了山田耕史、磯村勇斗等原班人馬回歸，也加入了新血，劇場版中由松村北斗演出的賢二美容室同事田渕剛改由坂東龍汰演出，與朝倉禮生飾演男女朋友，西島秀俊和内野聖陽在新一季的感情發展也令人相當好奇。

西島秀俊在《昨日的美食2》系列飾演與同性戀人同居的節儉律師，每日端出「賢夫料理」上桌，與另一半内野聖陽有許多有趣且暖心的互動，而他不只在戲劇中擅長料理，現實中對下廚也頗有興趣，他近來出席活動時坦言雖然不常煮飯，但還是有拿手好菜，「像是烤魚、烤肉。」又透露最近著迷於「油炸食物」，也表示自己向來著迷於美食，對甜點更是來者不拒，為了維持「鋼鐵」般的肌肉，他必須勤鍛鍊身材，拍戲時就無需「假吃」，「我不想節制，在片場都會吃掉所有的食物！」

他和内野聖陽在劇中「CP感」超強，共同受訪時互相調侃的模式也令人感受到他們私下的好交情，西島秀俊表示只要内野聖陽走進片場說「早安」時，「現場溫度彷彿升高了2度」，内野聖陽開玩笑說：「難怪之前總是有人說『好熱啊！』」西島秀俊笑回：「不是啊，現場士氣真的會跟著高升。」内野聖陽則提到西島秀俊總是能冷靜掌控局面，「所以很信賴他，這是我沒有的特質，我對此一直心存感激。」也正是2人戲裡戲外互補的性格，完美創造這對大叔CP。

而對於第2季開播，西島秀俊與內野聖陽也都表達開心之意，剛好2人實際年齡也跟角色一樣年屆中年，西島秀俊表示，希望能將自己現實世界經歷的事情融入到角色之中，讓觀眾能感受到史朗隨著歲月漸漸變化的過程。內野聖陽也表示，史朗跟賢二將邁入人生的新階段，自己跟賢二一樣也一直在改變。第二季不只角色年齡變化，連物價上漲也很寫實呈現，對史朗來說，每月把餐費控制在2萬5千日圓的重要任務逐漸接近極限，讓精打細算的他不得不考慮提高預算。

《昨日的美食2》將於7日起，每週六在Hami Video、KKTV更新。