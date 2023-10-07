國造潛艦爭議持續延燒，美國之前也說要賣台灣潛艦，為何後來沒賣成？美國國防部前官員胡振東表示，小布希在2001年就說OK，賣給台灣8艘傳統柴油潛艦；但麻煩的是美國自己造的潛艦是核子的，美國軍火商要去找藍圖，要重新建立生產線，會變得非常非常貴，價錢可能會非常非常高，拖到後來拖得太久，台灣就決定自己來！

國造潛艦爭議持續延燒，前立委郭正亮日前在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，由於美軍已沒有現役柴電潛艦，當年小布希（Geogre W. Bush）政府要賣台灣的是庫存艦，國民黨反對的原因，首先是造價太高，不如自己造潛艦。

美國國防部前官員胡振東5日接受《鏡新聞》訪問時表示，美國對台軍售、美國對台國防的支援，一直沒有改變。這次最主要是當中華民國決定自己造潛艦的時候，美國就開始允許很多軍火公司，因為要幫助台灣的話，一定要拿到Export Licence出口允許，這些許可都一直拿得到，洛馬拿到、雷神也拿到。因為潛艦有很多美國系統需要整合，這就代表美國對台灣軍售方面的事實沒有改變。

美國之前也說要賣台灣潛艦，為何後來沒賣成？胡振東回憶，小布希在2001年就說OK，想辦法賣給台灣8艘傳統柴油潛艦。那時候麻煩的是美國自己造的潛艦是核子的，而且很大。

美國前空軍中校、曾任AIT副組長、雷神前總經理胡振東。（資料照片）

胡振東指出，如果要重新造這種的，美國軍火商要去找藍圖，要重新建立生產線，他們那時候覺得，這個會變得非常非常貴，所以要給台灣一個價錢可能會非常非常高。

胡振東直言，所以那時候一直拖一直拖，拖到後來拖得太久，威脅一直在那邊，已經越來越大，不能再繼續等下去，台灣就決定自己來！

胡振東曾擔任雷神公司台灣總經理、美國在臺協會副組長、美國國防部亞太事務台灣區高級主任。