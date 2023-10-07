桂綸鎂在《黑》中擔任「說書人」獻聲演出。（高雄電影節提供）

金馬影后桂綸鎂今（6）日出席TTXC台灣文化科技大會開幕典禮，體驗亞洲最大的XR沉浸式影像大展「XR無限幻境」。「年度焦點」AR擴增實境作品《黑》，故事為美國民權運動先鋒克羅黛特科爾文遭受歧視的歷史，桂綸鎂片中擔任「說書人」獻聲演出，作為觀眾首次體驗，結束時更情緒潰堤，落淚擁抱製片Emanuela Righi，對故事主角的歷程相當有感觸。

《黑》（COLORED）是根據法國作家Tania de Montaigne的同名書籍創作的AR擴增實境作品，描述1950年代不公平的種族隔離政策與體制，當時一名15歲黑人女孩克羅黛特科爾文（Claudette Colvin），因拒絕讓座給一名白人乘客遭到逮捕，入獄後她捍衛自己無罪，並決定控告整個城市，當時的社會氛圍沒有人敢這麼做，不過克羅黛特科爾文身為美國民權運動先鋒之一，卻沒有人記得她的名字。

桂綸鎂表示，歷史故事以AR形式呈現，能讓觀眾更身歷其境，觀眾在片中可以隨意走動，比方在一台巴士上，可以隨意坐在某個位子，也可以坐在黑人女孩克羅黛特科爾文身旁，和她共乘同台巴士，或是在法庭裡的段落，觀眾可以起身為她抗辯，或是坐在觀眾席在法庭裡看著這一切，就連路上的人發傳單，都真的能接收到，真實的情景令她驚艷，「我記得在雨中，她蹲在那裡哭泣的時候，我就蹲在她旁邊，我很想伸手抱抱她，其實你是可以感覺碰得到她的」，桂綸鎂形容，雖然時間是現在，但很像回到當時的場景一樣去經歷主角的經驗，觀眾可以無時無刻的轉變，用不同的角色身歷其境。

此次擔任說書人，桂綸鎂笑說，聽到自己的聲音時「有30％的腦袋在批判」，要求完美的她認為有些部分可以再更好，不過隨著故事漸漸進入到後段，她開始沉浸在其中，作品結尾的處理她認為很不錯。至於是否和主角一樣經歷過被歧視的狀況？桂綸鎂直言，自己很幸運沒遇過，但當年她至法國交換學生時，因同行的女同學個頭嬌小，走在路上時常被不經意的推一下，或是面對言語上的羞辱，但因為當時她不在現場，沒辦法為同學發聲，感嘆這世界還是有很多人面臨不公平的待遇。

本次TTXC雄影將高雄流行音樂中心「海豚三號」館將變身成美國小鎮，讓觀眾感受《黑》1950年代的幽暗氛圍，體驗過程可同時讓4名觀眾進入故事，觀眾同時也是演員，可以看見彼此、還能互相交談，並遊走在真實場景和全息投影建構的空間中，戴上耳機，在說書人桂綸鎂的聲音引導下閉上雙眼，展開一場穿越1950年代阿拉巴馬州的旅程。高雄電影節「XR無限幻境」於10月7日（六）至22日（日），在TTXC台灣文化科技大會「未來訊號站」登場，購票詳情請上OPRENTIX售票系統。