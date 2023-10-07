大陸歌手薛之謙出道多年，推出許多作品諸如〈醜八怪〉、〈你還要我怎樣〉、〈曖昧〉等耳熟能詳的熱門歌曲，近期正忙著在各地舉辦巡迴演唱會的他，屢屢發生不少笑料。不過，他2日於安徽開唱時，得知有名視障女孩帶著導盲犬到現場後，特地錄了一段音檔給對方，而該位歌迷也以影片回應他，讓網友看了十分感動。

薛之謙近期在大陸多地舉辦巡迴演唱會，當他於上月30日在安徽滁州開唱時，有名視障女孩牽著導盲犬來到現場，而工作人員也貼心讓她們在最前排聆聽演唱會，並於結束後在工作人員的指引下離場，此行也被不少位在現場的粉絲們拍下，並在社群上流傳。

事後，薛之謙得知此事，也特地錄了一段音檔給對方，其中可聽見：「姑娘，謝謝你，撇開我所有花里胡哨的東西，安靜地趕來，做我的聽眾。我留下這段語音，是因為非常想讓你聽見，我是薛之謙，感謝你前來出席我的演唱會，這是我的榮幸，我們互相拯救，承蒙關照。」的聲音。

對此，該名女孩事後也在社群上放上回應的影片，從畫面中可見，女孩背對鏡頭，以照片露出容貌，並用感性的口吻吐露成為薛之謙粉絲的契機，並表示：「我雖然看不見，但能通過你的聲音，想像出各種最美好的模樣。」同時一併提及自己聽到薛之謙的音檔後，感到很激動與滿足，「我也會一直默默支持你。」相關消息曝光後，也讓粉絲大讚：「薛之謙的歌真的治癒了很多人」、「這就是音樂的意義所在。」