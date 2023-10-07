在大陸有「最性感女主播」稱號的柳岩，擁有精緻臉蛋及性感火辣的身材，獲得許多粉絲關注，以主播出道的她，現已跨足戲劇圈，成績相當亮眼。其實柳岩剛出道時，曾因為心直口快提一個問題得罪名導陳凱歌，氣得陳凱歌當場飆罵：「我告訴你，我對你的話很不高興，為什麼在影片上映的前三天你要來問我這個問題？」

柳岩在成名前是一名護理師，與家人過著安穩幸福的生活，直到母親被檢查出了癌症，為了籌出母親的醫藥費，柳岩參加各式各樣的選秀比賽，終於在主持人比賽中被經紀公司相中，面對這份高薪工作，柳岩始終戰戰競競，直到柳岩接到採訪名導陳凱歌的任務。

當時陳凱歌正在如火如荼宣傳電影《無極》，初出茅廬的柳岩問了陳凱歌比較尖銳的問題，「如果無極的結果並不是自己預期那麼好的話，會不會傷到你的尊嚴？」陳凱歌立刻發火開嗆：「我告訴你，我對你的話很不高興，為什麼在影片上映的前三天你要來問我這個問題？這就好比你來參加我孩子的滿月，說如果你的孩子夭折了，你會怎麼樣？」

惹怒陳凱歌的柳岩只好一直道歉，可陳凱歌根本不聽，還是繼續發火，導致採訪被迫中斷。第一次採訪就得罪了國際大導演，柳岩覺得自己的生涯可能要就此畫下句點了。柳岩也被製作人叫走，對方表示要與她談談。

等她低頭走著進去後，全體員工卻開始給她鼓掌，製片人感激她為公司帶來一則這麼好的新聞，因為這次出採的採訪，柳岩得到了公司的格外重視，公司很快就給她安排了一檔網絡綜藝節目叫美人直播，可惜最後這檔節目因為需要主持人穿著性感激起大量觀眾的反感，節目因此停播。

現在的柳岩依舊活躍於演藝圈，並逐漸轉往戲劇圈發展，從客串《畫皮》到現在，她已經出演了超過五十部影視作品，而去年出演了電視劇《夢華錄》後，讓她再度受到關注。網友們對比她的辛苦的過去以及現在的成就，紛紛讚她的勵志經歷簡直是當今「大女主」。