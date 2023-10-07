香港喜劇之王周星馳拍過無數經典電影作品，更因此捧紅許多女演員，包括張敏、朱茵、莫文蔚、吳君如、張柏芝、張雨綺等，不過唯獨有一位沒能讓觀眾留下深刻印象，而周星馳也為此感到內疚，就是《新喜劇之王》裡的鄂靖文。

鄂靖文自中央戲劇學院表演系畢業，出道後接拍了不少電視劇與電影，但她對自己的外貌與演技都沒什麼自信，所以不敢對外張揚演員身分，因此在《縫紉機樂隊》、《西遊伏妖篇》中，不僅沒有正面露臉鏡頭，還沒有半句台詞，因此當她被周星馳相中演出《新喜劇之王》後，她便在微博發文興奮直呼「媽，星爺喊我拍電影了，這次有台詞！」

鄂靖文演出周星馳電影《新喜劇之王》卻未爆紅。（圖／鄂靖文微博）

不過，因周星馳與張柏芝出演的《喜劇之王》實在太經典了，因此該電影上映後，鄂靖文並沒有因此爆紅，之後也沒有推出過多作品；據悉，當時周星馳也承認《新喜劇之王》在題材上有點不滿意，所以非常愧對鄂靖文。

然而，原以為鄂靖文是因資源不足而未推出新作，但她經紀人曾透露，鄂靖文對作品品質相當堅持，不願拍爛片、上綜藝累積人氣，才導致作品產量稀薄，經紀人也指出，一直希望鄂靖文可以多透過社群與網友互動、分享日常，拉近與粉絲的距離，但她卻依然故我，相當無奈。