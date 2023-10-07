饒舌團體玖壹壹（911）在台中發跡，團體由春風（洪瑜鴻）、洋蔥（陳皓宇）、建志（廖建至）組成，2012年以歌曲〈癡情的男子漢〉在網路上暴紅，歌詞中使用大量台語，音樂充滿節奏感，很快收穫大批網友喜愛；其中成員春風近期跨足電影圈，成為九把刀執導電影《請問，還有哪裡需要加強》的男主角，日前春風曬出與法醫高大成的合照，讓不少人驚訝兩人居然認識。

上月29日中秋節時，春風在Instagram曬出與法醫高大成的自拍照，兩人都笑得很開心，高大成微靠著春風，春風寫下：「高醫師每次都在這時間約人烤肉，真緊張」，高大成從事法醫約有三十餘年，不少聳動命案都有他在查案時默默貢獻，是外界信賴的知名法醫，目前是中山醫學大學醫學系的法醫學科副教授，因此長時間待在台中，而高大成也在Instagram貼出和春風的合照，開心寫下「巧遇911春風」。

歌手和法醫的組合讓不少網友感到新奇，春風貼文獲4.3萬人按讚，網友們紛紛紛留言：「重點是高醫師還看得出來肉新不新鮮」、「他可分析這群肉是怎麼死的」、「台灣啟示錄，配飯最佳選擇」、「我看成約烤人肉，嚇爛」、「經高大成法醫鑑定，這肉質是真的棒」、「笑的你心裡發寒，高醫師這笑容意味深遠」、「烤的不是人是肉」、「聽說高醫師很會切肉，要請到他切肉真不容易！」、「削皮絕刀」。