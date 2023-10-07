成立一甲子的老牌包材廠大全彩藝，橫跨國內食品、醫療、電子產業等包材代工，甚至拿下電子業過半市占的包材生意，疫情後喊出營收、獲利雙位數成長。

在大全彩藝位於新竹湖口、近乎無塵室等級的廠房裡，機台上輸送用於電子產品的軟式包材袋，正一個接著一個裁切，成為護國神山台積電、聯發科、日月光、輝達使用的包材，甚至它還拿下國內電子業包材過半的市占。

很難想像，大全彩藝從傳統的食品包材發跡，一路進階到醫療，甚至是半導體業。去年營收逾10.4億元的它，已是國內電子業包材領域的龍頭。

「我們是味全生的，和泰養的。」大全彩藝總經理張志豪笑著解釋說，可能外界對大全很陌生，所以這樣講會比較清楚，「我們的創辦人就是味全食品創辦人黃烈火，當初因為他要做食品包材的生意，創立大全彩藝。」

味全生、和泰養 卻低調營運

時間回到1963年，黃烈火創立大全彩藝為的是垂直整合，讓大全能接下味全食品的軟式塑膠外包裝生意，即在過去味全新北三重廠周邊的新莊，建立大全的丹鳳廠。

有了老字號食品廠當靠山，大全在開張後的1960年代，把食品包材的生意做得相當穩定。

張志豪不諱言，當想進一步擴大市占時，身為味全旗下子公司，要承攬其他食品廠的包材生意就不是那麼容易，因此黃烈火將大全改由和泰汽車持股約4成，「所以這幾十年來大全的發展，是和泰汽車在幫助我們，也就是為什麼我都會說大全是和泰養的。」

翻開大全歷任董事長名單不難發現，除了黃烈火以外，已故和泰集團總裁蘇燕輝、黃烈火長子黃克銘等，都曾任大全董座，而現任董事長不僅是黃家第三代的黃志誠，總經理張志豪過去也是老和泰人。

只不過這家有著「和泰DNA」、年營業額超過10億元的包材廠，多年來低調營運，鮮少人知，近4年更受惠半導體業的帶動，s電子類包材營業額每年均交出超過雙位數的成長。

大全過去的發展共分為三個主要階段，從食品包材起家，在1960年代主要發展的生意，都是食品包材，當和泰成為大股東後，市場很快被打開，除了一路拿下統一、乖乖、聯華食品、光泉、養樂多等耳熟能詳品牌的包材代工，70年代再延伸往洗衣精、溼紙巾等日用品領域，坐穩食品與日用品包材大廠的地位。