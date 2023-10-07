即使Pro系列出現機體容易過熱的問題，無損蘋果iPhone 15系列新機在全球熱銷的氣勢，看似扭轉不景氣的頹勢，但蘋果在9月中與高通續約，延長供應5G晶片三年的新聞，卻透出蘋果未來的重大隱憂。

■蘋果5G自研晶片卡關

蘋果早在2018年就推出名為「Sinope」的計畫，企圖以自研5G數據機晶片取代高通，除了想要達到降低成本、提升性能與利潤率的目標，還想擺脫高通長年以來「剝兩層皮」的合作模式，蘋果除了必須給授權費，每賣出一支iPhone還得被抽成，光是去年蘋果就向高通支付72億美元（約新台幣2323億）的費用。

蘋果想將自研處理器晶片的成功經驗複製到5G晶片上，卻踢到了大鐵板，即使招募上千名工程師，還收購英特爾手機5G晶片業務，但距離商用大規模生產還有很長一段路要走。

華爾街日報WSJ報導，蘋果原先計畫將自研5G晶片運用在iPhone 15系列上，但去年底的最終測試發現，不僅速度太慢，還有容易發熱、體積過大的問題，不得不推遲計畫。

當蘋果無法生產自研5G晶片時，對高通又愛又恨。（圖／shutterstock）

■蘋果最少還要等3年才能甩開高通

曾有熟悉該項目的工程師公開爆料，蘋果最大的阻礙是自己，團隊面臨技術難題、溝通不順暢以及管理層意見分歧導致進展緩慢。9月中，高通宣布與蘋果續約，延長供應5G晶片三年，再次突顯蘋果自研晶片陷入僵局。

知名分析師郭明錤表示，蘋果預計2025年開始採用自家研發的5G數據晶片，將成為高通的潛在威脅。若以此時間點推估，最有可能採用自研5G數據晶片的產品，會是iPhone 17及未來的iPhone SE版本。

郭明錤雖預測2025年就能見到蘋果的自研晶片，但高通與蘋果的合約延長至2026年，代表應用在產品上的時間還是有可能延後。高通之所以能有底氣與蘋果周旋，在於其5G晶片的性能遙遙領先蘋果現有的水準3年。

當智慧型手機的發展已經超過十年，產品邁入高原期，創新進度出現「擠牙膏」式的龜速，蘋果若無法在自研晶片上取得突破，高利潤與高獲利營運模式將面臨巨大挑戰。

蘋果執行長庫克如何帶領公司書寫新篇章，全球都等著看。（圖／路透社）

■蘋果突破困境考驗庫克智慧

從去年開始，全球央行為了打擊通膨快速升息，導致消費景氣出現劇烈反轉，蘋果無法避免地的受到衝擊，當景氣不佳、利率高環境、產品無太大新意等種種狀況同時發生，慘澹的財報數字也出現在科技巨頭蘋果身上。

2023年初公布會計年度第一季財報，蘋果繳出近7年來首次不如市場預期的表現，第二季營收雖優於預期，但總營收連續兩季低於去年同期，第三季狀況依然沒有明顯反彈，蘋果財務長Luca Maestri甚至預測第三季會出現類似狀況，若成真，蘋果的營收連續下滑時間將創下20年來最長。

即使是iPhone仍難逃危機，外界也關注iPhone 15系列上市後，是否能顯示挹注蘋果營收。有趣的是，蘋果股價在過去一個月雖然下跌10%，但今年以來還是大漲將近40%。