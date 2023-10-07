俄羅斯、印度相繼展開登月任務，再度引發全球關注登月行動，不過太空專家殷皮（Chris Impey）近日撰文呼籲，除了登月外，民眾更應關注無法可管的太空垃圾問題，尤其他提到月球有近百袋「人類糞便」，還有火箭推進器、鞋子等200公噸的太空垃圾，這些垃圾在太空中以比子彈快10倍的高速飛行，將對人類在太空的行動構成威脅。

畫面為1960年以來軌道殘骸的變化。

亞利桑那大學（University of Arizona）天文學傑出教授殷皮（Chris Impey）在研究報告網站「對話」（The Conversation）撰文指出，人們總以為太空浩瀚無窮，不過近地環境實際上已「愈來愈擁擠」，未來10年各國政府及民間企業即將展開多達100趟月球任務。

近地軌道（Near-Earth orbit）甚至比地球與月球之間的太空空間還要擁擠。近地軌道指的是靠近地球的區域，殷皮指出，與地球的距離約為100至500英里（約161公里至804公里），地球與月球的距離約為24萬英里（約38.6公里）。

距離地球數百英里內有近7700顆衛星，至2027年，衛星數量可能會增加到數十萬顆。拜SpaceX等公司之賜，大幅降低發射衛星的成本，多數衛星將用於對發展中國家提供網路，或監測農業和氣候。

不過殷皮也警告，這些活動會造成危害物及殘骸，他說人類已在月球上留下大量垃圾，包括超過50次著陸後留下的火箭推進器等殘骸，以及將近100袋的人類排泄物，另外還有羽毛、高爾夫球和靴子等雜物，人類遺留的垃圾加起來約重達200公噸。

除了月球，地球軌道上也充滿雜物，包括已經無法使用的太空船、火箭助進器，以及手套、扳手、牙刷等太空人丟棄的物品，部分微小碎片小到如同油漆斑點大。

他說地球軌道間約有2.3萬個大於10公分的物體、1億個大於1毫米的碎片，這些微小碎片乍看之下不是大問題，但移動速度可達時速24140公里，比子彈快10 倍，在這樣的速度下，即便是一小滴油漆也能刺穿太空衣或毀壞敏感的電子裝置。

殷皮指出，太空垃圾的問題在於無人負責，因此缺乏監管。1967年聯合國《外太空條約》（Outer Space Treaty）提到，沒有任何國家能「擁有」月球或任何部分，天體只能用於和平目的，不過條約隻字未提太空資源能如何使用及不能使用。

1979年聯合國《月球協定》（Moon Agreement）規定，月球及其自然資源是人類的共同遺產，不過美國、俄羅斯及中國從未簽署該協定，美國國會更在2016年制定了一項法律，在幾乎沒有任何限制的情況下讓美國商業航太產業蓬勃發展。

殷皮認為，除非聯合國採取行動，否則國家地緣政治及商業利益可能會優先於星際保護等行動。