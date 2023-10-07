15年前，他想成立一所免費的12年原住民學校，旁人笑他癡人說夢。

15年後，承載眾多部落的希望，它在玉山腳下誕生。

2008年，商周籌備「百大特色小學」專題，遇見當時擔任東埔國小校長的馬彼得。

不識五線譜、不會彈琴、師專體育組畢業的他，在海拔1,200公尺的學校裡，憑著兩架走音鋼琴，教出全國冠軍合唱團。

他對冠軍卻看得很淡：「我不是在訓練孩子唱歌，而是藉由合唱教育他們。」

對他而言，合唱只是過程而非結局，用練唱打造紀律、培養品格跟學業，讓貧困的部落孩子，能選擇未來，才是真正目的。

2009年見刊的報導，寫下馬彼得的心願：「我想成立一所免費的原住民學校，」他已想好校名，就叫原聲。

報導也記錄孩子心聲：「校長，我記得你的話，以後我要靠自己的力量出國！」

一個沒有資源的偏鄉國小校長，一群連升學都困難的孩子，竟想創立體制外學校，夢想出國念書？

15年後，今年9月，原聲國際學院（簡稱原聲）國中小部創校，結合早先設立的高中部，終於能串接12年國民教育。

馬彼得從當年的50歲，拚到現在65歲，早已退休的他，為龐大經費奔波著。

沒有財團或宗教團體支持，這所實驗學校的辦學基金，來自眾人點滴捐款。學生遴選以原住民、低收入戶優先，學費與食宿費幾乎全免。

這些年來，那些視他為第2個爸爸的孩子，有的申請到美國大學獎學金、有的在國內升學、就業，開枝散葉。他們擔任合唱團赴美巡演翻譯、課輔老師，用各種方式協助學弟妹。

1個夢想，橫跨11個部落鄉鎮，帶起超過300個孩子，影響至少七百多個家庭。

這是商周持續追蹤15年的故事，還有許多我們的報導主角，都用時間證明，只要相信，就有希望。

夢想本身不會發光，讓它發光的，始終是追夢的人。

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