根據六都最新公告9月移轉棟數表現，六都9月的移轉棟數為2.1萬棟，年增15%且月4增%，是今年以來連3個月年增率轉正成長，第三季六都的建物買賣移轉棟數為 6.1萬棟，年增9%，並創下5季以來新高，以此趨勢推估今年有機會超過29萬棟。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年下半年房市的市況低迷，因此買賣移轉棟數的表現較低，買賣移轉棟數已經連續3個月呈現年度正成長，不過對比過去動輒30萬棟以上的交易量，現在的房市表現不強也不弱，房市自用當道，全年有機會超過29萬棟。

9月台北市建物買賣移轉棟數2562棟，年增31%，第三季台北市移轉棟數6965棟，年增8%；新北市5304棟，年增29%，第三季新北市移轉棟數1.5萬棟，年增13%。

桃園市9月移轉棟數4023棟，年增10%，第三季桃園市移轉棟數1.2萬棟，年增8%；台中市4464棟，年增9%，第三季台中市移轉1.2萬棟，年增7%；台南市1958棟，年增11%，第三季移轉6302棟，年增12%；高雄市2772棟，年增持平，第三季8974棟，年增7%。

曾敬德表示，第三季移轉棟數呈現年增表現，主要去年下半年房市交易低迷，第三季政策利空出盡，不過在許多政策的管控下，非自用的需求也明顯退場，整體市場呈現自用當道，政府的新青安貸款也協助年輕購屋人降低利息負擔，短期內房市變化應該不大，維持自用當道的穩定表現。