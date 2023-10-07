112年國慶焰火移師臺中中央公園，為避免人潮眾多導致壅塞情形，臺中市政府交通局特別推出「三招防塞車」攻略，鼓勵民眾搭乘捷運步行前往會場，並規劃4條免費接駁車路線，服務大眾運輸轉乘及停車轉乘的民眾；針對自行開車的朋友，也備有汽、機車停車場，希望大家輕鬆搭車觀賞焰火、平安回家！

「搭捷運！快速又便利！」交通局長葉昭甫表示，活動場地鄰近捷運綠線，搭乘捷運至「文心櫻花站」或「文華高中站」，步行約20分鐘即可抵達。另外，交通局於9日至10日活動兩天特別提供4條接駁路線，供民眾免費搭乘。往會場首班車自下午4時至晚間8時、離開會場時間自晚間8時30分至10時30分。搭乘高鐵的民眾可於臺中站下車後，再轉乘捷運至市政府站（1號出口），利用「市府線」接駁車抵達會場；如搭乘臺鐵，則建議於臺鐵松竹站下車，再轉乘「松竹線」接駁車前往。

葉局長補充，市府在活動會場南北兩端也備有汽、機車停車場，自行開車的民眾建議停車後再轉乘「洲際線」及「水湳線」接駁車至會場。騎乘機車者於停車後則可以步行方式抵達。相關停車資訊可透過國慶焰火周邊停車場網頁查詢。

為確保焰火施放安全及交通疏運順暢，交通局自9日下午2時起至10日晚間10時進行會場周邊部分道路管制，管制路段有凱旋路、中科路、敦化路等，另經貿路及經貿五路則於10日早上8點起開始管制，請用路人遵循指引牌面及交管人員指揮前往會場。

臺中市政府交通局進行會場周邊部分道路管制。（圖／臺中市政府提供）

另外，為避免人潮擁擠，市府特別特別規劃16處推薦觀賞點，民眾不必擠進會場也能盡情欣賞焰火美景！國慶當天自下午5時30分到晚上9時30分也安排許多精彩的表演活動、無人機展演及演唱會，還有長達36分鐘的璀璨焰火！國慶結束後，臺中依舊精采滿點，10月13至21日「2023臺中國際動畫影展」於大魯閣新時代威秀影城奇幻獻映，10月13至22日則有「臺中爵士音樂節」於市民廣場浪漫登場，10月下旬「臺中購物節」壓軸展開，慶典一路到年底，週週都精彩。相關活動內容及交通資訊請至官方網站查詢。