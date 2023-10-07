2024總統大選將至，藍白之間是否何時能整合備受外界熱議，許多人為此也提出了合作方案。對此，有網友認為，國民黨總統參選人侯友宜的戰力不夠強，因此建議他多辦學生座談會，「在哪裡跌倒，就從哪裡站起來」，沒想到此建議意外讓前立委郭正亮「笑到噴水」。

郭正亮日前在中天《綠也掀桌》談論藍白合相關議題時表示，中廣董事長趙少康所提出的「侯友宜當總統參選人，並保證民眾黨總統參選人柯文哲當2年行政院長」的方案比較可行，因為想做事的柯不會願意當副手，若是當行政院長，會符合他的想法，且柯粉也希望柯能做一些革新，讓大家有感。

而在節目進行期間，有網友抖內發言稱，近期會有這麼多整合方案，就是因為侯友宜的戰力不夠強，他並認為，侯先前在政大學生座談會「問A答B」，是支持度下滑的原因之一。該網友建議，侯友宜應該再多辦幾場學生座談會，在哪裡跌倒，就從哪裡站起來。

而正在喝水的郭正亮聽到該則抖內後，突然一口水噴了出來，此舉讓一旁的節目主持人李珮瑄捧腹大笑。郭正亮並直言，侯友宜再多辦幾場學生座談會「不就掛了嗎？」這個建議實在太好笑了。