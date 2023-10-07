國慶連假到來，總統府也將在10月10日舉行國慶大會，但今年的主視覺英文名為「Taiwan National Day」（台灣國慶日），引發藍營質疑偷渡台獨。前立委郭正亮也預測蔡英文總統任內的最後一次國慶文告，認為還是會講「譴責中國大陸」，不會釋出善意，因為沒有用。但郭也直言，最後一年的文告沒有人會聽，還是安全牌。

郭正亮在中天節目《綠也掀桌》談及國慶日，指出蔡政府正式的邀請卡等需要符合政府規定的部分，都依法處理寫「中華民國國慶」，但主視覺是灰色地帶，就用「Taiwan National Day」。

主持人李珮瑄提到，蔡英文特地說今年同樣會有巨幅國旗出現在總統府上方的橋段。郭正亮也說，國慶日還是會有國旗旗海，這少不了，這有法律或國慶活動的相關規定，國慶籌備會也不會偷偷修改，一定會被注意到。

對於蔡英文今年的國慶文告，郭正亮直言，「最後一年的文告沒有人會聽」，不可能再講甚麼，都快卸任了，應該還是安全牌，不會有新的，「估計還是會譴責中國大陸」。

李珮瑄回憶，去年的國慶文告，偏向對大陸釋出善意、交朋友；郭正亮搖頭說，現在沒有辦法，因為最近共軍繞行台灣的規模越來越大，去年8月雖然因為美國前眾議長裴洛西訪台也有圍台軍演，但因為當時蔡英文的任期還有一年多，那結果就是越來越嚴重。

郭正亮認為，蔡英文不會再釋出甚麼善意，因為已經知道做不到，不然就看蔡會不會回應中共領導人習近平講的話，但也很難、應該沒什麼機會，像是習說要「完全統一」，台灣也沒有人回應，那蔡英文也不會讓副總統賴清德有困擾；頂多會再計算「中華民國」、「中華民國台灣」、「台灣」各出現幾次。