食藥署查獲有業者進口10多萬公斤美國豬肉「洗產地」後流入市面，食安破口再度引發民眾關注。而近日就有一份最新的民調指出，對於進口美豬的產地標被改，有96％的網友認為「民進黨政府太扯了！先是洗蛋產地，又洗豬肉產地，誰會相信政府會為食安把關？」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》6日對於「進口美豬的產地標被改成加拿大、英國豬肉，你怎麼看？」進行網路民調，截至6日晚間23時止，已有2萬人參與投票，有96％的網友認為「民進黨政府太扯了！先是洗蛋產地，又洗豬肉產地，誰會相信政府會為食安把關？」，僅只有4％的網友認為「我記得這沒什麼」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「這已經不是下架的問題，而是嚴重包庇、瀆職的違法行為，必須深究法辦」、「台灣人真的太善良了，民進黨做了那麼多壞事情，但是老百姓很快又忘記了」、「馬總統執政的時候，綠營把食安喊得震天價響，現在執政了什麼都沒關係...所以一定要政黨輪替！加油」、「拿人民生命開玩笑，賺錢比較重要，這樣的無良政府還是有人挺，無奈阿」、「離譜的事接二連三，只有下架民進黨！支持侯友宜！」、「反正民進黨執政，什麼都反，什麼事都亂」。