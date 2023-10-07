2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而民眾黨總統參選人柯文哲6日拋出具體方案，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。國民黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜也給出回應。對此，前立委沈富雄6日就大膽預言，「最後一定藍白合，而且一定是侯柯配，柯文哲心裡明白，就是我再多的擔心、再多的憂慮，還是要嫁進那大戶人家」，引發討論。

沈富雄6日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得柯文哲每次回到說我是急重症醫師的時候，就是柯文哲對其他的角色沒有信心，回到他最在行的本業」，沈富雄更說，「民眾黨跟國民黨之間是不是水很深？我告訴你，一點水都沒有，國民黨跟民眾黨之間是男追女一座山，這兩個黨之間何止一座山，是重重山，太多山了」。沈富雄更分享，「我問過民眾黨這邊，他們說合的阻力就在金小刀，所以國民黨營造的傳言，在民眾黨印象深刻，我說哪有這個事，我就想辦法讓他們能不能有某種程度的認識」。

沈富雄更說，「至於柯文哲，全在他的一念之間，可惜他腦中的雜念太多，如果他講的話算數，那柯文哲下架民進黨的心是沒有那麼強的，他誰都可以合，只要能夠讓民眾黨壯大就可以了」，沈富雄認為，「所以柯文哲現在心虛、心亂如麻，還有他曉得他的尖峰已過，正在往下掉，他在想說怎麼辦？該怎麼維持我的政黨？」

最後沈富雄也大膽斷言，「最後一定藍白合，而且一定是侯柯配，柯文哲心裡明白，就是我再多的擔心、再多的憂慮，還是要嫁進那大戶人家，我現在正在努力讓這個黨不要往下掉」。