民進黨總統參選人、黨主席賴清德4日在中執會公布一段昔日在立院飆罵三字經的影片，指出陳水扁總統執政期間，曾向美國提出軍事採購清單，卻遭國民黨杯葛，讓自己破口大罵。對此，前立委郭正亮6日就表示，「我們沒有辦法知道全部的真相，我們只是知道從阿扁時代到馬英九到蔡英文，確實潛艦經過了不同階段，美國的態度也有一些變化」，引發討論。

郭正亮6日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我們沒有辦法知道全部的真相，我們只是知道從阿扁時代到馬英九到蔡英文，確實潛艦經過了不同階段，美國的態度也有一些變化」，郭正亮更接著說，「那在陳水扁時代，美國真的就是要賣給我們柴電潛艦，而且是一大包，裡面有柴電潛艦還有紀德艦，我們台灣後來也有買紀德艦，那個時候國民黨是主張要國造，陳水扁則是主張用買的不是國造，因為考慮到台灣自己的實力，那時朝野之間都認為潛艦國造不夠現實，但那時候確實也面臨了潛艦美國開價太貴的問題，這已經到2006年了」。

郭正亮指出，「事實上從頭到尾，民進黨都說國民黨有69次反對，而這很早就開始了，結果那時候就因為價格的問題僵持不下，後來台灣就先買紀德艦，潛艦也一直在推，推到馬英九在2008年的時候，也想跟美國買潛艦，美國卻不賣了，那一直到2014年馬英九才開始決心要國造，因為那時候韓國已經有譜了，馬英九就在2015年確定潛艦要國造，但他之後就卸任了，蔡英文就上來了，那個時候我們比較沒有把握的是紅區的設備有沒有辦法買到，蔡英文剛好就碰到了中美關係在急遽調整，2018年貿易戰就開打了，所以2017年的下半年，美國就告訴台灣說，我紅區設備可以賣給台灣，蔡英文就開始全力推國進國造，第一艘是2020年開始興建的，現在2023年就弄出一個準下水」。

郭正亮最後更指出，「因為潛艦是攻擊性武器，所以很多國家也不想跟中國大陸關係變壞，除了美國之外，其他的人都要躲躲閃閃，這就會變成很多廠商互相檢舉，就造成國際力量近來互相角力，有些軍火商沒得標就開始講對方壞話，我認為這整個爭議的大背景就是這樣，而這背後的利益極大，整個就是依照的預算，當然就會有各方角力、軍火商在互拚，然後各自找代理人的現象」。