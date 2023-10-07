2024年總統大選，「藍白合」成為各界關注的焦點；民眾黨總統參選人柯文哲6日再提具體方案，主張挑5家民調公司比民調，贏的當正、輸的就推薦副手。前立委沈富雄表示，柯文哲提出「藍白合」7個版本，讓他恍然大悟，7個版本也就是1個版本，柯文哲一定要當正的。

沈富雄6日在政論節目《少康戰情室》中表示，他原本對最後會藍白合、而且可能是「侯柯配」，保持相當的樂觀。但是後來柯文哲出國之前，拋出4個版本，包括中華戰略學會，然後柯文哲在舊金山加了2個版本，回國以後又再加1個版本，總共7個版本。

沈富雄接著表示，柯文哲常講，以重症醫師的身分，非到最後30秒，不會做決定，但他怎麼做了7個決定，他不是心亂如麻、茫然、甚至沒有頭緒嗎？柯文哲有那麼笨嗎？沈富雄說，這兩天他恍然大悟，7個版本也就是1個版本，我們被他耍得團團轉。

沈富雄點出，柯文哲從頭到尾什麼都不講，就是講民調，因為他認為自己的民調，現在稍微領先，因此非比民調不可。沈富雄表示，柯文哲轉來轉去、翻來覆去，現在他的結論就是，如果藍白合，柯文哲一定要當正的；如果柯文哲比民調輸了，就會完全退出，但是他可能推一個人過來國民黨，不過，這就非常沒有誠意。