2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而民眾黨總統參選人柯文哲6日拋出具體方案，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。國民黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜也給出回應。對此，資深媒體人黃創夏6日就表示，「這五家一比下去柯文哲未必失分，國民黨現在就變成逼到人家覺得你是歷史罪人，所以藍白如果不能合，誰是歷史罪人？是你國民黨」，引發討論。

黃創夏6日在政論節目《新聞面對面》中表示，「先前的時候，高虹安一直拖著柯文哲往下走，而國民黨當然是趁你需要你命，就開始逼了，逼所謂的藍白合，柯文哲被逼到也沒辦法迴避」，黃創夏更接著說，「但現在局勢裡面，《美麗島電子報》最新的第50波追蹤民調，侯友宜掉下來了，三腳督的時候，輸給柯文哲4％，那這時柯文哲經過轉移戰回來，他先前已經先打一件事了，來嗆賭比民調，佔到優勢」。

黃創夏更接著說，「現在這個局面，他變成是一個主攻者、主導者，來比五家民調，那五家就開始討論哪五家了、手機佔多少、網路佔多少，其實只有純市話柯文哲是吃虧，這五家一比下去柯文哲未必失分，國民黨現在就變成逼到人家覺得你是歷史罪人，所以藍白如果不能合，誰是歷史罪人？是你國民黨」。

黃創夏直言，「那現在國民黨怎麼辦？柯文哲越來越狠，狠的是如果輸的可以推薦副總統，如果他輸了推薦朱立倫怎麼辦？或者是2014年的時候，民進黨跟他的模式是什麼？五場民調之外還要有電視辯論，那國民黨要不要接？如果再這樣下去，他這些都出來，國民黨不敢接球就難看，你國民黨接了球又真的又輸了，侯友宜就說他不當副的，那朱立倫搞不好又死灰復燃」。

而同樣在場的來賓國民黨台北市議員李柏毅，就直接秒回「不會有這件事」，不過黃創夏卻接著說，「可是整個局面就看到國民黨完全被僵住了，國民黨現在被僵住什麼？把最後的壓箱寶拿出來了，天天跟柯文哲講說我們有14加1個縣市長、35個國會議員、380個議員，民眾黨說你們一直有，但你們一直輸，如果11日戰鬥藍集結完後，這些都做完了國民黨還是輸，那歷史罪人就很清楚了，因為對柯文哲來講，他其實只要氣勢起來，後面他的不分區立委，他已經是在今年戰略上勝利了」。