大摩即起至26日於BELLAVITA寶麗廣場中庭舉辦「大摩璀璨奢展」。（Dalmore提供）

大摩奧藝桶藏系列單一麥芽蘇格蘭威士忌2023雪莉桶版，全球限量150組，128萬元。（Dalmore提供）

有「最貴威士忌」之美譽的大摩（Dalmore），即起至26日在Bellavita舉辦「大摩璀璨奢展」，由於大摩威士忌要價不菲，增值潛力驚人，藏酒窖猶如大型金庫般，而有「酒窖金庫」的說法，陶晶瑩受邀出席現場，見到多款在拍賣會上創下天價的珍藏，驚呼連連，展場並首度揭幕「大摩奧藝桶藏系列」限量組，要價128萬元台幣，台灣僅有三套。

「大摩璀璨奢展」展示一瓶在電影《金牌特務》中出現過的大摩62年威士忌，男主角柯林佛斯給予「一滴也不能浪費」的至高評價，該酒在2017年於佳士得以約350萬元落槌，更在2020年於蘇富比創下2瓶合拍約新台幣1013萬元的新高價，另一款大摩64年「Trinitas」更是珍稀，據悉全球僅有3瓶，且無人割愛，僅在2010年出現在拍賣會一次，展場展出的珍稀老酒，總價逾3千萬元。

更首度曝光「大摩奧藝桶藏系列單一麥芽蘇格蘭威士忌2023雪莉桶版」，為大摩首席釀酒師Richard Paterson和總製酒師Gregg Glass聯手打造，預計將推出四個版本，今年第一版「2023雪莉桶版」，特選西班牙頂級雪莉酒莊Gonzalez Byass高年份珍稀雪莉桶，有26年、28年、43年三款酒，全球限量150套，台灣僅有三套，每套128萬元。

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