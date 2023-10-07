中華隊輸日沒差，金牌戰再戰韓國。（中華奧會提供）

中華女子卡巴迪隊晉級金牌戰。（中華奧會提供）

杭州亞運來到第12天，中華隊靠著輕艇激流張筑涵、橋牌混團驚奇摘金，將金牌數推進至17面，位居獎牌榜第6，另累績16銀、25銅，總計共58面獎牌，距離20金僅3面之差。

中華女子卡巴迪隊以不敗戰績闖進淘汰賽，由於淨勝分關係落入分組第2，並且再4強遭遇上屆亞運冠軍伊朗，中華隊依然無所畏懼，下半場就將雙方分差拉開到雙位數，成功以35比24淘汰伊朗，冠軍戰將接受印度隊挑戰。張筑涵為輕艇激流項目帶來金牌，我國好手陳瑋涵、吳少璿也將陸續在女子C1、男子K1半決賽中登場，替中華隊再次爭取佳績。

中華成棒打退中國大陸，率先拿下超級循環賽第2勝，並提前宣告進入金牌戰，但連同7日因雨裁定敗給日本，中華隊近2戰打擊表現讓人有些失望，就連教練團在調度方面也遭到抨擊，所幸投手仍是超水準發揮，5場比賽下來2場完封勝，金牌戰預計將推出預賽就曾交手過韓國的先發左投林昱珉登板，誓言搶下自2006年杜哈亞運後首面棒球金牌。