接到訂單，最怕的就是洋洋灑灑的備註。就有店員抱怨，一名男客人點一杯40元的紅茶，卻列出了7項備註，仔細一看，發現這名客人根本就是想「一杯三吃」，文章曝光網友也罵翻。

店員在「爆怨公社」貼出一張訂單，一名內用的男客人，點了一杯40元的大杯紅茶，點完立刻上樓入座，要求店員幫他端上樓。不僅如此，訂單上還附上7項備註，除了飲料去冰外，更要求3片檸檬片，並裝在小碟子內，還要攪拌棒3支、免費大杯檸檬水1杯，要加3片檸檬片與冰塊，一大疊擦嘴紙巾，並且要求列印紙本明細、集點。

仔細一看備註，該客人似乎是打算「一杯三吃」，直接把一杯冰紅茶變成三杯檸檬紅茶。(圖／爆怨公社)

不少網友看到後也大罵根本奧客：「一杯大杯紅茶秒變3杯檸檬紅茶耶，真行」、「要不要順便熱個毛巾，附上濕紙巾啊」、「一看就知道是想一杯三吃，賴整天不走的」、「他以為他來高級餐飲嗎」、「人不要臉天下無敵」。

但也有部分人批評：「接了單就該做啊，做不到就不要接」、「奧客還不是都你們這種店家寵出來的」、「要接單就不要拿出來公審」、「這種單也接，你們店很缺錢嗎」、「為何不當場拒絕，事後才要公審抱怨」。