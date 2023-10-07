美國佛羅里達州奧蘭多一名女子，日前看到街上一個堆滿雜物的裝置，起初以為是藝術品展示，仔細一看才發現是一輛轎車車頂放有不少家具與雜物，數量多到就快直接接觸地面，也讓到場的員警見狀愣在原地，似乎不知怎麼處理該輛超載的交通工具。

根據2名女子在TikTok上傳的2段影片顯示，一輛轎車的車頂放有吊掛風扇、椅子、鐵架、收納桶等家具，甚至還有冰桶、大小不一的輪子，高度變為原有車身的2倍，保險桿則因乘載過重的物品，幾乎要與雜物一同接觸地面，而她最初以為是藝術品展示，仔細一看發覺並非如此。

值得一提的是，車主還將轎車開去加油站加油，甚至直接行駛於道路上，直到碰見警方攔查才在路邊停下。不過，這個特殊情況也讓員警愣在一旁，似乎非常困惑，不知怎麼處理該輛超載的交通工具。

相關畫面一出引起熱議，其中一段影片目前累積破百萬個讚、超過5000則留言與收藏，不少網友紛紛直呼「警察很困惑」、「我敢打賭，他們一次就把所有的雜貨都搬上去了」、「我喜歡『畢卡索』」、「不，一定是藝術裝置」、「我見過類似場景，通常是跳蚤市場的小販帶著東西來賣」、「我只想知道，他們到底怎麼把這些東西都弄上去」。

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