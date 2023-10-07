一名媽媽在網路上抱怨婆婆總是干涉兒子發展，表示兒子從小想學才藝不是被拒絕，就是經常編理由嚇他。如今原PO兒子已經升上國中，想打籃球加校隊又再次被干涉，不料這次兒子竟直接爆氣回嗆「很煩呐！」讓原PO不禁表示「活該被吼」。

該名母親在「匿名公社」發文表示，兒子從小想學跆拳道就被婆婆因為害怕金孫受傷而阻止，還不斷罵「如果被摔到骨折怎麼辦？」後來兒子國小時想參加棒球隊婆婆也不准，還一直用「有人因為打棒球，結果眼睛被求砸到瞎掉」來嚇兒子，甚至連原PO要兒子走路回家婆婆也捨不得，還罵原PO「如果半路被拐走，還是被車子撞了怎麼辦？」

原PO說明，現在兒子已經上了國中，未來想入選校隊，因此決定進籃球社加強技能，原PO就囑咐兒子這件事情不要讓婆婆知道，因為一定會再次被反對。不料兒子在跟同學講電話時就被婆婆聽到，她開始大發雷霆，先是罵原PO給孫子看亂七八糟的漫畫，害他被洗腦打籃球很帥，後來又扯出別人因為打籃球意外變成植物人，試圖想勸退孫子不要打籃球。

原PO說，兒子如今已不再是小孩，怎可能這麼容易被騙，或許兒子是被唸到很煩了，因此他下一秒就突然對著婆婆大吼，「阿嬤不要管我，很煩呐！」接著婆婆就放聲大哭，邊說她的金孫學壞了，「一定是我跟她金孫說了什麼，才敢這樣忤逆阿嬤！」不過原PO這次選擇不道歉也不解釋，而是直接回房間，把事情留給老公跟公公處理。

文章曝光後，有相同經歷的網友就表示，「很糟糕，小孩本來就是要讓他自己發展」、「我媽也是這樣護孫」，另外也有人反過來指責原PO不夠強勢，「你們還讓她這樣這麼久，你們也問題很大」、「這麼多年妳都啞巴嗎？」

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