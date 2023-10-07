美國商務部今天將42家中國企業列入政府出口管制清單，因這些陸企對莫斯科軍事國防工業基地提供支援，包括向俄羅斯供應美國原產的積體電路（IC）等。

路透社報導，此外，芬蘭、德國、印度、土耳其、阿拉伯聯合大公國和英國等7個實體也列入這次貿易出口管制清單。

美國商務部聲明指出，這些積體電路包括俄羅斯用於對烏克蘭平民目標發射飛彈和無人機的精確導引系統中的微電子系統。

美國商務部負責出口執法事務的助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelrod）指出：「今天增列實體清單提供了一個明確訊息，即如果你將美國原產科技提供給俄羅斯國防產業，我們將會發現並將採取行動。」

華府將企業列入實體清單，表示它們已被美國視為對國家安全或外交政策的威脅。供應者出貨給實體清單的實體前，須先取得通常難以獲准的許可。

中國駐華盛頓大使館未立即回應置評請求。（譯者：徐睿承）1121007