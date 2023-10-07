美股一度下跌，但在投資人評估優於預期的美國就業報告後，終場由黑翻紅作收。
道瓊工業指數終場上漲288.01點，或0.87%，收在33407.58點。
標準普爾500指數上漲50.31點，或1.18%，收在4308.50點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲211.51點，或1.60%，收在13431.34點。
費城半導體指數上漲68.235點，或2.00%，收在3475.213點。（譯者：徐睿承）1121007
美股一度下跌，但在投資人評估優於預期的美國就業報告後，終場由黑翻紅作收。
道瓊工業指數終場上漲288.01點，或0.87%，收在33407.58點。
標準普爾500指數上漲50.31點，或1.18%，收在4308.50點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲211.51點，或1.60%，收在13431.34點。
費城半導體指數上漲68.235點，或2.00%，收在3475.213點。（譯者：徐睿承）1121007
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