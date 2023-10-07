新北市中和區地狹人稠，統計至去年底是全台人口密度第5高的鄉鎮市區，也造成車輛比停車位還多的窘況，許多居民為求方便將愛車停放於巷弄間，甚至變相將住家門前空間當成私人停車場，「買一樓附車位」成了彼此心照不宣的默契，導致狹窄巷弄兩側停滿了車輛，一旦遇到火警，將是消防安全一大隱憂。

有居民依現行法規向消防單位請求該巷弄「禁止停車」，原本消防局也認可支持改為「單側停車」，未料事隔一個半月竟出現大轉彎，消防局同意「維持現狀」，讓重視消防安全的民眾懷疑消防局是遭到關說或施壓，才會出現消安髮夾彎的離譜情形。

沈小姐認為狹窄的巷弄恐成「消防安全」隱憂，因此搜集許多資料向公家機關陳情，卻慘遭消極處理。（圖／周志龍攝）

「別說消防車，連救護車進來都無法開門救人。」住在景平路巷弄內的沈小姐無奈表示，她住在中和區幾十年，鄰里間隨處停車的問題讓整條路變得難以通行，她曾打電話到市政服務專線陳情，希望能將整體社區環境改善。

依據交通部規定，5公尺以上（含）至7公尺寬度的巷弄，若為雙向行駛的動線應以「雙邊禁止停車」為原則，但可視該區域交通狀況許可規劃「單邊停車」，對此，沈小姐認為自家的巷弄道路規劃已明顯抵觸法規，因此積極的向公部門陳情，卻慘遭政府單位消極處理，讓她感到心灰意冷。

沈小姐拿出過去的陳情資料表示，公部門處理態度消極，連地址都寫錯，讓她傻眼，質疑負責此案的承辦人馬虎敷衍，根本沒到現場實地訪查，「沒出事就都沒人在乎，出事了是誰要擔這個責任？」多數民眾缺乏危機意識，地方的社區意識也不夠強烈，人人都只在乎自己的權益卻枉顧整體規劃也讓她越想越無奈。

由於該巷屬於5公尺以上（含）至7公尺寬度的巷弄，雙邊停車造成消防車無法進入，只能停在路口佈水線，甚至連相對體積較小的救護車進來後都無法開側門進行救援，救援時間恐怕因此延遲數十分鐘，讓居民的安全問題面臨一大挑戰，即便已經牴觸法規，但礙於民意只能先「維持現況」，讓「消防安全」成了不定時炸彈。

市公所第一次會勘時承辦人已強調巷弄停車「無法維持現狀」，沒想到居民仍選擇無視，讓人傻眼。（圖／讀者提供）

新北市政府消防局回應表示，有關巷道停車管理秩序是依《道路交通標誌標線號誌設置規則》為依據，若有劃設禁停紅線需求，主要是轄區公所邀集相關單位辦理會勘並綜合評估交通標線規劃事宜；對於窄巷的搶救，若救災車輛無法進入，消防人員亦可佈署水線及攜帶裝備器材方式進入救災。至於為何兩次會勘的意見會大轉變，消防局則解釋說，因為每次參與會勘的人員不同，看法就會不盡相同。

中和區公所則強調，法規僅是原則，當時已請消防局前來會勘，消防局在第2次會勘時也表示能以佈水線救災，且依照現場實際狀況確實可行，因此各單位都同意依當地居民「維持現狀」的意見結案處理。

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