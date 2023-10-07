「買一樓附車位」是鄰里間心照不宣的秘密，狹窄的巷弄兩側停滿車輛成了消防安全未爆彈，住在新北市中和區景平路的沈小姐不滿自家門口成停車場，多次向政府陳情，當地住戶卻意見不一，甚至差點在協調現場爆發肢體衝突，二度會勘時竟「風向大改」，讓沈小姐懷疑是有心人士在背後施壓。

據了解，爭議路段位在中和區景平路上的巷弄，停車狀況已與交通部法規牴觸，因此在進行「第一次會勘」後，消防局認為該條巷弄有「阻礙消防操作」的疑慮，建議應至少劃設單邊禁止停車來維護救援的順暢。

第二次會勘出現了「消安髮夾彎」，消防局疑似遭到施壓，態度從「單邊停車」轉成「維持現狀」。（圖／周志龍攝）

消防局隨後開始發放問卷進行初步的民調，由住戶決定禁止停車線要劃設雙號邊、單號邊或雙側，調查出爐的結果卻讓人傻眼，因為最高票居然是選項裡沒有的「維持現況」，因為疑似支持這個意見的居民們也找上民意代表關說，居然又在短短1個月半後舉辦了「第二次會勘」。

果不其然，第二次會勘出現了「消安髮夾彎」，第一次會勘時認為巷弄停車有「阻礙消防操作」疑慮的消防局風向大變，改口表示能夠利用「佈水線」讓無法進入的巷弄也能獲得救援，180度的風向大逆轉讓努力陳情的沈小姐相當無言，不知「公部門到底在幹嘛」，明明已經牴觸法規，為何還能因為選項裡沒有的選擇而改變立場，讓她忍不住質疑內有隱情。

新北市政府消防局回應表示，有關巷道停車管理秩序是依《道路交通標誌標線號誌設置規則》為依據，若有劃設禁停紅線需求，主要是轄區公所邀集相關單位辦理會勘並綜合評估交通標線規劃事宜；對於窄巷的搶救，若救災車輛無法進入，消防人員亦可佈署水線及攜帶裝備器材方式進入救災。至於為何兩次會勘的意見會大轉變，消防局則解釋說，因為每次參與會勘的人員不同，看法就會不盡相同。

中和區公所則強調，法規僅是原則，當時已請消防局前來會勘，消防局在第2次會勘時也表示能以佈水線救災，且依照現場實際狀況確實可行，因此各單位都同意依當地居民「維持現狀」的意見結案處理。

前年7月中和區曾發生嚴重火警，因巷弄狹小消防車一度無法順利進入救援，場面十分危急，所幸最終無人傷亡。（圖／翻攝自臉書「我是中和人」）

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