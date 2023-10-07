23歲的王ADEN曾創作多首夯曲，包括〈想了你6次〉、〈妳是我寶貝ㄟ〉在YouTube都破500萬點閱，他在高中時擔任熱音社社長，照理來說應該會是校園風雲人物，但他自爆在校時被同學當怪咖，「我會帶著耳機在走廊聽音樂，會不顧外人眼光大跳舞，我在自嗨時同學們有反應，會讓我更嗨，因為有觀眾！」

直到現在王ADEN還是很做自己，而且勇於表達心中的感受，他認為這與家庭教育有關，「我家教導我要勇於說出自己的感受，對所有事情我都不吝嗇去說，我的家人超勇敢說愛，出門前會跟彼此說我愛你。」他平常也很愛擁抱朋友，笑說雖然大家會覺得這些舉動很肉麻，但對他來說這是非常正常而且很好的事情。

面對媽媽的早逝，王ADEN將悲傷化為奮鬥的力量。（圖／焦正德攝）

雖然跟家人感情非常好，但王ADEN的媽媽在他高二時因胃癌過世，他將失去媽媽的痛轉化為力量，「我認知到了我有什麼責任，不能讓我媽失望變成我很強的動力，也沒什麼好太難過的，有時候生命就是這樣子，雖然很想她陪在身邊，但她就是去世了，我能做的就是把答應她的事情做好。」

王ADEN現在與爸爸同住，父子倆的相處就像是朋友，任何事情他都會跟爸爸分享，並說：「我能走到這裡，我爸也給我很多養分、鼓勵跟支持。」由於生長在充滿愛的家庭，好奇是否會對成家有憧憬？他表示的確會想組成家庭，也想要有小孩，但會確保自己真的有能力後才會去做，不過他也認為這些事可遇不可求，一切隨緣就好。

王ADEN認為寫歌追女生最能表達自己的心意。（圖／焦正德攝）

目前單身的王ADEN自認是滿浪漫的人，曾為高中學姊寫歌，成功贏走對方芳心，「寫歌算是很強的心意表達，因為很花時間 ，願意為了一個女生花這麼多時間，代表你夠喜歡她！」可惜對方畢業後雙方生活圈差距太大，最後以分手收場，王ADEN坦言當時覺得很難過，但也讓他重新審視戀愛這件事情，並說：「雖然難過，但我不太會被打擊，覺得這些小情小愛都是養分！」

從小學習音樂的王ADEN，原本想當吉他手，在學了編曲之後，發現自己對當歌手很有興趣，先前推出首張專輯《Be A Lover》，因為已經發行過多首單曲，因此不會過於擔心歌曲成績，坦言以前會期待每首歌都有高流量，但現在他學會做好自己最重要；此次他印了1500張實體專輯，目標就是把專輯全都賣光，希望把賺到的錢變成紅包，好好感謝參與專輯製作的所有工作夥伴。