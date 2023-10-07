線上面對面

國造潛艦爆發案外案，前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君涉嫌洩密，馬文君強力反擊，稱郭璽很多話都是虛假捏造。針對郭璽的背景，馬文君6日接受中天節目專訪時透露，郭璽原來是做飲料和賣菸草，而她認識郭璽時，他則是在賣消防救難設備，至於為什麼潛艦國造要找一個外行的人來參與，她覺得很疑惑。

馬文君6日在中天《線上面對面》節目中表示，郭璽的背景資料，Google都找得到，現在大家比較認識郭璽，對郭璽未來的生意會比較有幫助。郭璽曾開麻將館，也擔任過水面艦的補給官，對於潛艦，他可說是非常不熟悉，也不了解。

馬文君接著指出，為什麼潛艦小組在這麼極高機密的情況下，況且我們完全沒有做過，卻找一個根本外行的人來參與極高機密，又是國家非常重要的潛艦國造，讓她覺得很疑惑。全世界各地有一些相關人脈或是跟軍火大廠，甚至跟很多國家都有往來的人，不會只有郭璽，也有許多背景都非常好、也比較專業的人，怎會找一個外行人來做內行事，這樣子很奇怪。

馬文君更透露，剛認識郭璽，他是賣消防設備的，那時並不知道他跟軍方有關，他賣的是消防救難設備，稱南投很適合、很需要，他秀出的裝備還蠻不錯，他還到南投消防局去做演練，甚至說可以免費提供或是租借。

馬文君還透露，郭璽原來是做飲料和賣菸草的，也就是GL公司，GL公司的前身是在英國註冊，本來是賣飲料、菸草的，可是在2016年倒閉了，2017年又馬上復業，然後郭璽就標到潛艦國造設計案。

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