國慶連假天氣不穩定，今天各地都有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部及午後西半部有局部大雨機率；明天（8日）鋒面接近，下周一、二（9、10日）鋒面通過及東北季風增強，東北部及桃園以北有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨。另外第15號颱風「布拉萬」今天將形成，對台灣天氣沒有影響；另一擾動約一周左右才有發展趨勢，應持續觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至下周一台灣附近水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫雨，大氣不穩定，午後容易出現較大雨勢。今各地氣溫：北部23至32度、中部24至34度、南部24至34度、東部22至33度。

中央氣象署指出，明天鋒面接近，下周一、二鋒面通過及東北季風增強，東北部及桃園以北有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

下周三至五（11至13日）東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫雷陣雨。

吳德榮指出，關島東南方的熱帶低壓今天將發展成颱風，未來5天向西北、朝日本南方海面前進；另一熱帶擾動通過呂宋島進入南海，一周之後才逐漸發展。